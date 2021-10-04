Facebook’u ifşa eden kişi belli oldu: Güvenlik yerine parayı seçiyorlar

Son dönemde skandalların ve ifşaların arka arkaya geldiği Facebook'ta bu bilgileri kimin sızdırdığı belli oldu. ABD televizyonlarına çıkan eski müdür Frances Haugen, bildiklerini tek tek açıkladı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Son dönemde birçok skandalın öznesi konumunda olan Facebook ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Geçen haftalarda ABD’nin çok okunan saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın Facebook hakkındaki korkunç gerçekleri ortaya çıkarmasının ardından, CBS’in 60 Minutes isimli TV programına Facebook’un eski yöneticisi çıktı.

Facebook’un bazı kişilere imtiyaz tanıdığı ve istediği içeriği yükleyebildiğini ve Instagram’ın gençlere zarar verdiğine dair araştırmaların Facebook tarafından bilinmesine rağmen bir şey yapılmadığını aktaran Wall Street Journal’a bu belgeleri ve bilgileri sızdıran kişinin Frances Haugen olduğu duyuruldu.

CBS’teki TV programına katılan Haugen, Google ve Pinterest de dahil olmak üzere birçok yazılım ve teknoloji şirketi için çalıştığını beşirtti ve Facebook’un daha önceki çalıştığı yerlerin en kötüsü olduğunu söyledi. Haugen, “Facebook kârı güvenliğe tercih ettiğini gösterdi. Sübvansiyon yapıyor, kârını bizim güvenliğimizle ödüyor. Bugün var olan Facebook versiyonu toplumlarımızı parçalıyor ve dünya çapında etnik şiddete neden oluyor” dedi.

ABD’li milletvekilleri ve The Wall Street Journal gazetesine dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook ve Instagram'ın ürünlerinin genç kızlara zarar verdiğini bildiğini gösteren belgeleri gönderen Haugen'in yarın Kongrede ifade vermesi bekleniyor.

“FACEBOOK İÇERİK TÜKETİMİYLE PARA KAZANIYOR”

Haugen programda, “Facebook, algoritmayı daha güvenli olacak şekilde değiştirirlerse, insanların sitede daha az zaman harcayacaklarını, daha az reklama tıklayacaklarını, daha az para kazanacaklarını fark etti. 2020 ABD başkanlık seçimleri sırasında güvenlik sistemlerini açtı. Seçim biter bitmez onları kapattı. Bu bana gerçekten demokrasiye ihanet gibi geliyor. Facebook daha fazla içerik tükettiğinizde daha fazla para kazanıyor” dedi.

Facebook’un politika ve küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg platformlarının gençler için “zehirli” olduğu iddiasını reddetti. Clegg, “Instagram’ın tüm gençler için kötü ya da zehirli olduğu araştırmamız ya da başka biri tarafından doğrulanmadı” dedi.

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