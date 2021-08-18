Facebook, güvenlik önlemini ayarlar menüsüne gizlemiş

Bir süredir güvenlik skandallarıyla gündeme gelen sosyal medya platformu, güvenliğiyle övündüğü WhatsApp'taki güvenlik işlemini (uçtan uca şifreleme) Messenger platformuna özellikle sesli ve görüntülü aramalar için eklediğini duyurdu. Ancak kullanıcıların bu yeni uygulamadan yararlanmak için ayarlar menüsüne gizlenen özelliği etkinleştirmeleri gerek.

SOZCU.COM.TR

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WhatsApp, tüm mesajlarda ve aramalarda otomatik uçtan uca şifreleme yöntemiyle öne çıkan bir uygulama. Facebook’un satın aldığı uygulamadaki bu özellik şimdi Messenger’a da geliyor

Şifreleme, dijital platform üzerinden gerçekleşen her türlü iletişime ek bir güvenlik getiriyor ve içeriği, yalnızca gönderici ile alıcının okumasını sağlıyor. Mesajlar, bir sunucuda yaşamıyor; aksi takdirde görüntülenmeleri için şifrenin çözülmesi gerekiyor.

Facebook, bu adımıyla bir süredir eleştirilen zayıf güvenlik önlemlerini artırmaya çalışsa da bu önlem WhatsApp’ta olduğu gibi, Messenger’da etkin değil. Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların ayarlar menüsünden aramalar için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirmesi gerekiyor. Platform üzerinden yapılan aramalar, özelliğin açılmaması halinde veri sızıntılarına karşı savunmasız kalıyor.

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