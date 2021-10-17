Facebook’un başı yine dertte: 42 milyon dolar para cezası ödeyebilir

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından 2018'de yapılan şikayete göre, teknoloji devi kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde kullandığı için 32 ila 42 milyon dolar civarında para cezası ödeyebilir.

Sozcu.com.tr

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Facebook’taki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kendi yaptığı araştırmalarla gençlerin ruhsal sağlığını tehlikeye attığı ortaya çıkan ve bu durumu göz ardı ederek çalışmalarına devam eden uygulama uzun bir süredir veri gizliliği ile ilgili de sorun yaşıyor.

İrlanda’nın gizlilik düzenleyicisinden gelen bir taslak karara göre Facebook Inc.’in kullanıcıları veri işleme konusunda nasıl bilgilendirdiğini değiştirmesini gerekecek. Ancak karar, sosyal medya devinin faaliyetleri için doğrudan onay alması gerektiğine dair şikayetleri dikkate almıyor. Karar kesinleşirse Facebook, kullanıcılara karşı şeffaf olmadığı için 32.4 milyon ila 41,7 milyon arasında bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Dava, kâr amacı gütmeyen kuruluş NOYB’nin Avusturyalı gizlilik avukatı Max Schrems tarafından yapılan 2018 tarihli bir şikayetten kaynaklanıyor.

FACEBOOK’TAN ŞEFFAFLIK TALEP ETTİLER

Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında yapılan 2018 şikayetinde, Facebook’un hedeflenen reklamları göstermek için kişisel bilgileri kullanmak gibi veri uygulamaları hakkında kullanıcılardan onay almadığı öne sürüldü. Gizlilik savunucuları, şirketlerin birçok tüketicinin dikkatlice okumadığı bu belgelerdeki verileri nasıl ele aldıklarına dair önemli bilgileri gizlememeleri gerektiğini savunuyor.

Avrupa gizlilik yasalarının ihlali başta olmak üzere gizlilik ihlalleri nedeniyle Facebook aleyhine düzenlenen kampanyalarla tanınan Avusturyalı aktivist, avukat Max Schrems konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Facebook’un veri kullanımına ilişkin anlaşmayı bir ‘sözleşme’ olarak yeniden etiketleyerek Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin açık kurallarını atlamaya çalıştığı çok acı verici. Bu kabul edilirse, herhangi bir şirket verilerin işlenmesini bir sözleşmeye yazabilir ve böylece müşteri verileri rıza olmaksızın herhangi bir şekilde kullanılması meşrulaşır.”

İrlandalı düzenleyici, Facebook’un şartlarını üç ay içinde daha şeffaf hale getirmesini talep etti. Şirket, taslak karara göre bu değişiklikleri yapmak için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

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