Facebook’un sansürüne dayanamadılar, yeni platforma geçtiler

Viyana, sosyal medya platformlarının uyguladıkları sansürlere daha fazla dayanamadı ve pornografik içeriklerin paylaşıldığı OnlyFans'a üye oldu. Şehrin ev sahipliği yaptığı dünyaca ünlü nü sanat eserleri, artık sansürlenmeden bu platformda yer alabiliyor.

Sozcu.com.tr

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Viyana’nın bu adımı sosyal medya devlerinin uyguladığı sansürlerden sonra geldi. Daha önce Facebook ve Instagram, Schiele ve Rubens’in eserlerini aşırı çıplaklık ve yetişkin eğlencesi gerekçesiyle reddetmiş. Hatta Facebook, Doğal Tarih Müzesi'nin Willendorf Venüsü’nü pornografik bulmuş ve platformdan kaldırmıştı.

Sansürlerden sonra turizm kurulu da daha fazla ziyaretçi çekmek ve nü sanatın Batı kültüründeki yeri hakkında cesur bir açıklama yapmak amacıyla Modigliani gibi sanatçılar tarafından boyanmış çıplak ilham perilerinin fotoğraflarını OnlyFans’a yükledi.

ALGORİTMALAR, DÜNYACA ÜNLÜ ESERLERİ SANSÜRLEDİ

Viyana Turizm Kurulu direktörü Norbert Kettner konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde konuşuyor: “Sosyal medyada ne kadar çıplaklığın gösterilebileceğini algoritmalar belirler ve genellikle dünyaca ünlü sanat eserlerini sansürler. Ne kadar çıplaklığa tahammül edebileceğimizi ve neyi rahatsız edici bulduğumuzu kimin belirleyebileceğini sorguluyoruz. Çıplak sanat, kültürel tarihin sosyo-politik ve sanatsal bir parçasıdır.”

OnlyFans’te birbirinden ünlü müzeler yer alıyor. Albertina Müzesi ünlü 20. yüzyıl İtalyan ressam Amedeo Modigliani’nin eserlerinin bir sergisine sahip. Eserler genellikle çıplaklar, bu da onları sosyal medya için fazla açık kılıyor.

MÜZELER BİR BİR KAYIT OLDULAR

Turizm kuruluna göre, daha önce sansürün kurbanı olan Albertina, artık sanat eserlerini çevrimiçi olarak sunmak için özel bir alana sahip.

Ayrıca ekspresyonist Egon Schiele’nin dünyanın en büyük sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan Leopold Müzesi de pornografik platforma kaydolanlardan.

Porno devi Leo Radvinsky’nin sahibi olduğu OnlyFans, Viyana Turist Kurulu’nun çıplak sanat eserlerini sansürsüz sergileyebildiği tek sosyal medya ağı olabilir.

Turizm kurulu, bu adımı atmadan önce sanat galerilerinin Facebook ve Instagram’ın insan çıplaklığına yönelik katı sansür kurallarına birçok kez karşı çıktığını da söylüyor.

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