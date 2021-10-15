Facebook’un yeni projesi, şirketle ilgili gizlilik endişelerini artırdı

Bir süredir kullanıcı güvenliği ve gizliliği ile ilgili skandallarla gündeme gelen ve son olarak da genç kullanıcı kitlesinin sağlığını göz ardı eden araştırmalarıyla sansasyon yaratan sosyal medya platformu, yeni projesini tanıttı. Kullanıcıların her şeyini takip edecek araçlar tasarlayan platform, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Facebook, Ego4D projesini tanıttı. Şirket, yapay zekânın insanların yaptığı gibi dünya ile etkileşime girmesine izin veren algoritmalar geliştirmek istiyor. AI, her şeyi birinci şahıs video bakış açısından öğrenecek.

Şirketin tasarlayacağı ürünlerde algoritmalar ile kullanıcının her anını görebilecek, duyabilecek ve kullanıcıya hemen görebileceği sanal bilgileri yansıtacak.

Facebook, yeni cihazlarını dört prensip üzerine kuruyor: Geçmişteki olayları hatırlamak, kullanıcının ne yapmak isteyebileceğini tahmin etmek, kullanıcının gerçek hayattaki nesnelerle nasıl etkileşime girdiğini tespit etmek ve geçmişte söylenenleri hatırlamak.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Son yıllarda kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği ile ilgili skandallarla gündeme gelen platform, elde edeceği kârı genç kullanıcılarının sağlığının önüne koyduğunu kanıtlayan yeni raporlarla da sert eleştiri oklarının hedefi oldu. Ayrıca şirkette daha önce çalışmış olan kişilerin ifşalarıyla bu skandallar yargıya da taşındı.

Son olarak eski bir çalışanı da şirketin zararlı içeriği nasıl desteklediği hakkında ayrıntılar paylaşmış, kanıtları yetkililere ilettiğini belirtmişti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Facebook’un yeni projesi heyecandan çok endişe uyandırdı. Şirketin sadece zeka deneyimini geliştirmesi gerekmiyor. Kullanıcıları, üretecekleri cihazlara güvenmeleri için de ikna etmesi gerekiyor.

Facebook ayrıca bu algoritmanın reklam amaçlı veri toplayıp toplayamayacağı hakkında da hiçbir açıklama yapmadı.

Şirketten yeni cihazların veri gizliliği ve reklamlar konusunda nasıl bir duruşu olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken bir Facebook sözcüsü, The Verge’ye gizlilik önlemlerinin daha sonra geliştirileceğini söyledi.

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