Geliştirdiği uygulamayı sosyal medyada tanıttı, olay oldu: İkinci bir Facebook vakası mı?

Mark Zuckerberg'den sonra bir Harvardlı daha sosyal medya platformu geliştirdi. Henüz birinci sınıf öğrencisi olan Yuen Ler Chow, yüz tarama teknolojisi kullanarak sadece Harvardlı öğrencilerin kullanabileceği bir platform geliştirdi. Chow'un girişimi beğeniler aldığı kadar, sert eleştiri oklarının da hedefi oldu.

Sozcu.com.tr

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Harvard birinci sınıf öğrencisi Yuen Ler Chow; Harvardlı öğrencilerin kaydolmasına, başka bir kullanıcının yüzünü taramasına ve telefon numaraları, Instagram hesapları gibi gibi iletişim bilgilerinin paylaşılmasına olanak tanıyan bir uygulama oluşturdu. Chow geliştirdiği uygulamayı “FaceTag” olarak adlandırıyor ve Mark Zuckerberg’e atıfta bulunuyor.

FaceTag, kullanıcıların kaydolmasına, başka bir kullanıcının yüzünü taramasına ve iletişim bilgilerini paylaşmasına olanak tanıyor. Kullanıcıların bir çeşit QR kod gibi yüz tarayarak karşılarındaki kişinin bilgilerine ulaştığı uygulama, tıpkı Zuckerberg’in Facebook’u ilk ortaya çıkardığında olduğu gibi sadece Harvard öğrencileri tarafından kullanılabiliyor.

ETİK OLMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

FaceTag’in şu anda 100’den fazla kaydı var ve yalnızca web tarayıcısı aracılığıyla kullanılabiliyor. Ancak Chow’un bu konuda toplu olarak yaptığı bir dizi TikTok paylaşımı yaklaşık bir milyon görüşe sahip. Yorumların çoğu benzer: “Uygulama etik değil ve bunu yapmamalıydı.”

Bir kullanıcı “Harvardlı çocukların nesi var ve etiği nede anlamıyorlar?” yazarken, bir başkası, “genç bir Harvard öğrencisinden ne harika bir fikir. Bu, kesinlikle on yıl içinde demokrasi için bir tehdit olmayacak” yazdı. Hatta Chow da “Şaka yapıp yapmadığını anlayamıyorum” diye yanıt verdi.

Chow, eleştiren kişilerin açık kaynaklı yüz tanıma API’sı kullanarak yaptığı uygulamayı anlamadığını söyledi.

FaceTag hakkındaki tartışma, yüz tanımayla ilgili artan endişeleri yansıtıyor. TikTok yorumlarının birçoğu, “ya birisi yüzünüzü tarar ve izniniz olmadan bilgilerinizi alırsa?” ekseninde. Ve uygulamanın en büyük riski hacklenmesi. FaceTag’in hacklemesi halinde tüm kullanıcıların arkadaşlarını, iletişim bilgilerini ve yüz ölçümlerini toplayabilir. Çünkü uygulama insanların telefon numaralarını, Instagram ve Snapchat hesap bilgileri gibi iletişim bilgilerini topluyor.

HERKES BUNU YAPIYOR, AMA BEN AÇIKÇA SÖYLÜYORUM

Chow bir e-postada, “Pek çok insanın uygulama hakkında yanılgıya düşmesinin nedeni, videoda gerçekten açıklamamış olmam. Bu kasıtlıydı, çünkü uygulamamı açıklayan bir dakikalık bir video yerine daha kısa bir videonun viral olacağını biliyordum. İşe de yaradı; toplamda bir milyon görüntüleme aldım ve buna değdi” yazdı.

Chow gelen eleştirilere diğer sosyal medya platformlarına atıfta bulunarak cevap veriyor: “Bu verileri topladığım gerçeğinden bu kadar çok insanın korktuğunu görmek biraz garip, neredeyse tüm diğer sosyal medya uygulamaları çok daha fazlasını topluyor. Ben sadece, onlara doğrudan bu verileri topladığımı söylüyorum.”

Insider ile görüşen Chow, gelen eleştirilerden bıkmış olsa da FaceTag’in büyümesini istiyor. Chow, Yakın zamanda reklam vermeye başlamak, uygulamayı Harvard dışındaki kullanıcılara genişletmek istediğini de söyledi. TikTok’ta bir kullanıcı, “Harvard dışında bir uygulamaya dönüştürün, o zaman milyoner olacaksınız” yazınca Chow da “Plan bu” diye yanıt verdi.

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