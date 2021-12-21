Genç yaşta ölen ünlü iş insanının serveti ortalığı karıştırdı

E-ticaret şirketi Zappos'u kurduktan sonra 2020 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren genç iş insanı Tony Hsieh'in vasiyet bırakmaması arkadaşları ve ailesini birbirine düşürdü.

Sozcu.com.tr

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E-ticaret platformu Zappos’u 2000 yılında kurarak 500 milyon dolarlık bir servet elde eden Tony Hsieh’in 2020 yılında yaşanan bir yangında ölmesi ailesi ve arkadaşlarını karşı karşıya getirdi.

Resmi olarak bir vasiyetname hazırlamayan ve 47 yaşında yaşamını y itiren Hsieh’in ölümü sonrasında 500 milyon dolardan pay elde etmek isteyen aile fertleri ve arkadaşları hak iddia etmeye başladı. ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’da yer alan haberde, Hsieh’in bazı arkadaşları başarılı iş insanının yapışkanlı kağıtlara yazdığı yorum ve ifadelerle mahkemeye başvurarak Hsieh’in mirasını kendisine bıraktığını öne sürdüğü kaydedildi.

Utah’taki evinde çok sayıda kağıt parçasına not yazdığı belirlenen Hsieh’in kendi el yazısıyla yazdığı notları kullanan Mark Evensvold, “Ölümünden 3 ay önce bana 30 milyon verdi” diyerek mahkemeye gitti. Henüz bir karar çıkmazken Hsieh’in ailesi, arkadaşlarının genç iş insanını yanlış yönlendirdiği belirtirken arkadaşları ise ailesinin Hsieh’in alkol ve uyuşturucu alışkanlığına karşı bir önlem almadığını duyurdu.

2020 yılının ortasında şirketi bırakan Hsieh daha sonra Covid-19 dolayısıyla depresyona girmiş ve Connecticut’taki evinde çıkan bir yangında yaşamını yitirmişti.

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