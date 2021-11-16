Google Cloud’daki sorun internet sitelerini vurdu

Spotify, Discord ve Snapchat de dahil olmak üzere birçok sitede Google'dan kaynaklı erişim sorunu yaşandı. Google Cloud ile ilgili yaşanan kesinti sonrası sorun üzerine Google tarafından çalışma başlatıldığı açıklandı.

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Milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify, Discord, Snapchat ve Etsy gibi sitelerde yaşanan kesinti sosyal medyada gündem oldu. Google Cloud platformunda yaşanan sorun nedeniyle birçok siteye erişilemedi.

Ağ sorunu sonrası siteler 404 hatası verirken, birçok kullanıcı ise uygulamaya erişemediklerini sosyal medyada paylaştı.

Google tarafından yapılan açıklamada “Bulut Ağı(Google Cloud) ile ilgili sorun kısmen çözüldü” denildi. Google’ın sayfasında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“16 Kasım 2021, 09:53 itibaren Cloud Networking ile ilgili bir sorun yaşıyoruz. Ekibimiz sorun üzerinde çalışmalara devam ediyor. Yaşanan aksaklıktan etkilenen herkesten özür dileriz.

Söz konusu sorunun sitelerden kaynaklı olmadığını belirten teknoloji uzmanları, ortak bir sağlayıcı nedeniyle birçok sitenin sorundan etkilendiğini belirtti.

SÖZCÜ de söz konusu sorundan etkilendi. Kesinti nedeniyle Sozcu.com.tr'ye bir süre ulaşılamadı.

Google sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer zaman zaman Google Cloud üzerinde yer alan web sitelerine erişim sorunu yaşanabileceğini belirtti.

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