Google, kültür sanat uygulaması Pocket Gallery’i web’e uyguladı

Google, ilk olarak 2018'de duyurulan ve sanat eserlerini cep telefonuna getiren Pocket Gallery uygulamasının, web sürümünü hazırladı.

Sozcu.com.tr

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Gerçek hayatta bile halka açık olmayan ya da erişilmesi zor eserleri bir araya getiren Pocket Gallery, Google’ın kültür sanat departmanı tarafından başlatıldı ve kullanıcıları akıllı telefonları aracılığıyla artırılmış gerçeklikle galerileri ziyaret etmeye ve sanat eserlerini görüntülemeye davet ediyordu. Teknoloji devi, şimdi bu özelliği web sürümüne getirdiğini duyurdu.

Google’ın yeni özelliği ile AR özellikli bir akıllı telefon olmasa bile, kullanıcılar sadece masaüstü bilgisayarları aracılığıyla dünya çapındaki galerileri 3D ziyaret edebilecekler.

Google, “Tüm Cep Galerilerimizi 3D olarak keşfetmek için favori tarayıcınızı açmanız yeterli. Dünyada sesli bir sanat turuna çıkın, Chauvet Mağarası’nda insanoğlunun bildiği en eski resimlerden bazılarının arasında büyü yapın, antik Hindistan’dan minyatür sahnelere hayran kalın” yazarak yeni kültür sanat özelliğini kullanıcılarına duyuruyor.

Kullanıcılar galeride yer alan sanat eserine tıklayarak, parça ve arkasındaki sanatçı hakkında da bilgi alabilecekler.

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