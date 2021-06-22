Google sürekli olarak duruyor hatası ve çözümü

Android cihazlarda Google'la dair teknik bir sorun birçok ülkede yaşanıyor. Google uygulamasının hata vermesinden (her beş saniyede bir) ötürü uygulamaya girilmekte zorlanırken, Google, Twitter adresinde hatanın var olduğunu ve bu hatanın çözümü için çalıştıklarını açıkladı.

Sürekli olarak duruyor hatasının çözümü

Android cihazlarda “ayarlar” bölümüne girerek uygulamalar butonuna basılması gerekiyor. Uygulamalar bölümünde “Google”a tıklanır. Google bölümüne girildikten sonra “güncellemeleri kaldır” butonuna basılarak her beş saniyede bir çıkan hata bir daha gözükmüyor.

Google'dan hataya dair resmi açıklama

Google, sabah saatlerinde yaşanan bu hatadan ötürü resmi Twitter hesabında açıklama yaptı. Böyle bir hatadan ötürü özür dilenirken hataya dair sıkıntıyı çözmeye çalıştıklarını açıkladı. Kullanıcılar tarafından yaşanan bu sıkıntıdan ötürü ilerleyen saatlerde uygulamaya dair yeni bir güncelleme bekleniliyor.