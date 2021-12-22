Google, tahtını TikTok’a kaptırdı
Teknoloji devi, şimdiye kadar web'in en popüler alan adına sahipti; ancak bu defa tahtını sosyal medya platformu TikTok'a kaptırdı.
İnternet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflare’in verilerine göre 2021’in sonlarında en popüler alan adı TikTok’a ait.
CNET’in haberine göre, sosyal medya uygulaması geçen yılki sıralamada yedinci sırada yer aldı, ancak pandemi devam ederken, pek çok insan gerçek hayatın kıyamet ve kasvetinden bir kaçış biçimi olarak TikTok’a rağbet gösterdi. Uygulama, o kadar popüler hale geldi ki eylül ayında aylık bir milyar aktif kullanıcıya bile ulaştı.
Cloudflare’ın blog yazısında “Google’ın bir numara olduğu bazı günler var, ancak Şükran Günü ve Black Friday dahil olmak üzere çoğunlukla TikTok’un günleriydi” dedi.
2021’deki en popüler 10 web alan adının tam listesi ise şu şekilde
1. TikTok
2. Google
3. Facebook
4. Microsoft
5. Apple
6. Amazon
7. Netflix
8. YouTube
9. Twitter
10. WhatsApp