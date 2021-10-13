Google ve Amazon çalışanları isyan etti: İsrail ordusu ile bağınızı kesin

Google ve Amazon çalışanları, Filistinlilere zarar vermek için kullanılan İsrail ordusu ve hükümet teknolojisini desteklemediklerine dair bir mektup yayınladılar. Çalışanlar Nimbus Projesi olarak adlandırılan projeyi kınadıklarını belirttiler.

Sozcu.com.tr

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İsrail ve Filistin arasındaki sorunlar devam ederken, İsrail işgalini kınayanlar arasına dev teknoloji şirketlerinde çalışanlar da eklendi.

Nimbus Projesi olarak adlandırılan proje ile İsrail ordusuna ve hükümetine destek olunduğunu ve böyle bir işgali destekleyemeyeceklerini belirten çalışanlar bir mektup yayınladı. Guardian’da yer alan mektupta şu satırlara yer verildi:

90’DAN FAZLA GOOGLE, 300’DEN FAZLA AMAZON ÇALIŞANI İMZALADI

“Farklı geçmişlere sahip Google ve Amazon çalışanları olarak yazıyoruz. İnşa ettiğimiz teknolojinin, tüm kullanıcılarımız da dahil olmak üzere her yerde insanlara hizmet etmek ve onları yükseltmek için çalışması gerektiğine inanıyoruz. Bu şirketleri ayakta tutan çalışanlar olarak, ahlaki olarak temel değerlerin ihlallerine karşı sesimizi duyurmakla yükümlüyüz. Bu nedenle, Amazon ve Google liderlerini Nimbus Projesi’nden çekilmeye ve İsrail ordusuyla tüm bağları kesmek için çağırmaya mecburuz. Şimdiye kadar Google’da 90’dan fazla ve Amazon’da 300’den fazla çalışan bu mektubu imzaladı. Anonimiz çünkü misilleme yapılmasından korkuyoruz.”

Çalışanlar mektuplarında Google ve Amazon’un; ABD Savunma Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve yerel polis departmanları ile sözleşmeler yaptığını ve bu sözleşmelerin şeffaflıktan uzak, agresif ve rahatsız edici olduğunu belirtiyorlar. Ve işverenlerinin İsrail ordusuna ve hükümetine tehlikeli teknoloji satmak için Project Nimbus adlı bir sözleşme imzaladıklarına dikkat çekiyorlar:

PROJE İLE FİLİSTİNLİLER İÇİN DAHA DA ACIMASIZ OLACAKLAR

“Bu sözleşme, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Filistinlilere saldırdığı ve 60’tan fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 250 kişiyi öldürdüğü hafta imzalandı. Şirketlerimizin inşa etmek için anlaştığı teknoloji, İsrail ordusu ve hükümeti tarafından gerçekleştirilen sistematik ayrımcılık ve yerinden edilmeyi Filistinliler için daha da acımasız ve ölümcül hale getirecek.”

Nimbus Projesi, İsrail ordusu ve hükümeti için bulut hizmetleri sağlamak için 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme. Bu teknoloji, Filistinlilerin daha fazla izlenmesine ve yasa dışı veri toplanmasına izin veriyor ve İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerinin genişlemesini kolaylaştırıyor. Mektup şu satırlarla devam ediyor:

İSRAİL İLE SÖZLEŞME KARARINI KINIYORUZ

“Teknolojinin insanları bir araya getirdiği ve hayatı herkes için daha iyi hale getirdiği bir gelecek hayâl ediyoruz. Bu daha parlak geleceği inşa etmek için çalıştığımız şirketlerin ABD ve ötesindeki tüm militarize kuruluşlarla sözleşme yapmayı bırakmaları gerekiyor. Bu sözleşmeler hem teknoloji çalışanları hem de kullanıcılardan oluşan topluluklara zarar verir. Kullanıcılarımızı destekleyeceğimizi ve onlara yardımcı olacağımızı açıkça taahhüt etsek de bu tür sözleşmeler gizlice aynı kullanıcıların gözetlenmesini ve hedeflenmesini kolaylaştırıyor.

Amazon ve Google’ın İsrail ordusu ve hükümeti ile Project Nimbus sözleşmesini imzalama kararını kınıyor ve onlardan bu sözleşmeyi ve kullanıcılarımıza zarar verecek gelecekteki sözleşmeleri reddetmelerini istiyoruz. Küresel teknoloji çalışanlarını ve uluslararası toplumu, bize katılmaya çağırıyoruz.”

Daha önce de Amazon çalışanları, CEO'larına çağrıda bulunmuş. Şirketin, İsrail Savunma Kuvvetleri gibi insan hakları ihlallerine ortak olan kuruluşlarla iş sözleşmelerini feshetmesini istemişlerdi.

Google ve Amazon çalışanlarının beraber kaleme aldıkları ve yayınladıkları mektupta çalışanların isimleri yer almıyor.

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