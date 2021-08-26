Google ve Microsoft, ABD siber güvenliği için milyarlarca dolar vadediyor

Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri, çarşamba günü Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile yaptıkları görüşmeden sonra ABD siber güvenliğini destekleme sözü verdiler. Taahhütler şirketlere göre değişiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çarşamba günü teknoloji CEO’larıyla gerçekleşen toplantı, ABD devlet kurumlarına ve enerji altyapısına yönelik büyük siber saldırıların hemen ardından geldi. Biden toplantıda, “Gerçek şu ki kritik altyapımızın çoğu özel sektöre ait ve federal hükümet bu zorluğu tek başına karşılayamaz” dedi.

Apple, güvenlik açığını düzeltmenin yanı sıra çok faktörlü kimlik doğrulamanın toplu olarak benimsenmesini sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışacağını duyurdu. Amazon, tüm Amazon Web Services hesap sahiplerine ücretsiz olarak çok faktörlü bir kimlik doğrulama cihazı sunmayı ve şirketin tüm çalışan güvenliği farkındalığı eğitimlerini ücretsiz olarak halka sunmayı planlıyor.

GOOGLE’DAN 10 MİLYAR DOLAR, MICROSOFT’TAN 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Google, ABD siber güvenliğini ve yazılım tedarik zincirini güçlendirmek için önümüzdeki beş yıl içinde 10 milyar dolardan fazla para harcayacağını söyledi. Ayrıca, şirketin Kariyer Sertifikası programı aracılığıyla 100.000’den fazla Amerikalıyı veri analitiği ve BT desteği konusunda eğitme sözü verdi. Microsoft, Google ile benzer vaatlerde bulunarak beş yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.

Çarşamba günkü toplantıya Alphabet CEO’su Sundar Pichai, Amazon CEO’su Andy Jassy, Apple CEO’su Tim Cook, IBM Başkanı ve CEO’su Arvind Krishna ve Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yanı sıra enerji ve eğitim gibi diğer sektörlerden temsilciler katıldı.

İlginizi Çekebilir Apple, Amazon ve Microsoft... Teknoloji devleri Beyaz Saray'a gidiyor

İlginizi Çekebilir ABD'yi karıştıran siber saldırı! Biden, Putin'e soracak