Hava kirliliği ömrü kısaltıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliğinin insan ömrünü azalttığını ortaya çıkardı.

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ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi’nde yapılan son araştırmalar, hava kirliliğinin; sigara içmeye, HIV/AIDS’e, araba kazalarına ve hatta corona virüs pandemisine oranla insan hayatına daha büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, Hindistan’ın hava kirliliği açısından kritik seviyede olduğunu bildirirken, burada ortalama bir vatandaşın 6 yıl daha erken hayatını kaybettiği belirlendi. Son yedi yılda hava kirliliğini azaltan Çin’de ise kirli havanın halkın ömrünü 2,6 yıl azalttığı ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları, iklim krizinin orman yangınlarına neden olarak hava kirliliğine katkıda bulunduğunu ve bir kısır döngü oluşturduğunu söyledi.

Chicago Üniversitesi’nden Prof. Michael Greenstone, “Hava kirliliği, gezegendeki insan sağlığına yönelik en büyük dış tehdittir” dedi. Greenstone, büyük ülkelerin bu duruma nasıl izin verdiğine şaşırdıklarını da ifade etti.

2013 yılında “kirliliğe karşı savaş” başlatan Çin, hava kirliliği seviyelerini yüzde 29 oranında azalttı. Bilim insanları, kesintilerin devam ettiği varsayıldığında, insan ömrüne ortalama 1,5 yıl ekleneceğini söylüyor.

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