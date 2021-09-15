Hayal kırıklığı yarattı: Apple’ın yeni iPhone’ları beğenilmedi

Apple yeni iPhone'larını tanıttı; ancak teknoloji devi beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığı yarattı. Bloomberg teknoloji editörü, yeni cihazların neden cazip olmadığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın dört bir yanındaki 1 milyardan fazla iPhone tutkunu için, Apple Inc.’in en yeni akıllı telefon serisini tanıttığı etkinlik, yılın en büyük olayı. Salı günü şirket daha hızlı işlemci, daha iyi kamera ve daha uzun pil ömrü olmak üzere bazı küçük geliştirmelere sahip iPhone 13 modelini tanıttı. Yeni telefonlarda daha yüksek kaliteli video kayıt özelliği, daha sık güncellenen daha yumuşak kaydırmalı bir ekran ve 1 terabayta kadar genişleyen depolama alanı yer alıyor.

Ancak yeni cihaz herkes tarafından beğeni karşılanmadı. iPhone 13’ü eleştirenler arasında yer alan Bloomberg teknoloji editörü Tae Kim de yer aldı.

“iPHONE 12 KULLANIYORSANIZ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK”

Tae Kim yazısında; telefon ekranının üstündeki öne bakan kamera için daha küçük bir çentik dışında, tasarım olarak 2020’nin telefonlarına benzediklerini belirtti. Kim, yazısında iPhone 12’nin halihazırda daha yüksek hızlı beşinci nesil kablosuz özelliğine sahip olduğuna dikkat çekerken en son modellerde olması gereken yeni özellikler bulunmadığı için iPhone 12 sahiplerinin, iPhone 13 ile telefonlarını değiştirme zahmetine girmelerine gerek olmadığını yazdı.

Kim yazısında anketlerin tüketicilerin küçük özellik eklemeleri için büyük para harcamaya daha az eğilimli olduğunu da belirtti. Ve mevcut telefonlarını daha uzun süre tutuyorlar. Geçen hafta Piper Sandler da Apple’ın yeni nesil akıllı telefonlarına önemli ölçüde ilgi gösterilmediğini gösteren veriler yayınladı. Firmanın 1000 Amerikalı ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı iPhone 13’ü bu sonbahar ve kış satın almayı planladıklarını söyledi. 2020’de bu oran yüzde 10’du. Katılımcıların ortalama iPhone yaşı da 2,3’ten 2,6’ya yükseldi. Artık birçok tüketici en iyi iPhone’un zaten ceplerinde olduğuna inanıyor.

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