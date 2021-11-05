Hem davayı kaybetti hem de Elon Musk’ın diline düştü

Uzay araştırmaları için iki şirketin savaşı sona erdi. Blue Origin'in, NASA'ya SpaceX ile daha fazla çalıştığı ve anlaşma yaptığı için açtığı dava aleyhine sonuçlandı. Gelişmeler üzerine Elon Musk yine soluğu Twitter'da aldı.

Sozcu.com.tr

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Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, uzay ajansının SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme yapmasının haksız olduğunu ve SpaceX’i kayırdığını iddia ederek ağustos ayında NASA’ya dava açmıştı.

Sözleşme, NASA’nın Ay projesi için Blue Origin’in de dahil olduğu birkaç uzay şirketinin mücadelesinin nisan ayında SpaceX lehine sonuçlanmasıyla gerçekleşmişti. Blue Origin önce, temmuz ayında ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi’ne bir protesto başvurusunda bulunmuş, ancak kuruluş itirazı reddetmişti.

Hatta Blue Origin, şirketin NASA ile birden fazla projede aktif olarak çalıştığını iddia etmişti. Blue Origin sözcüsü, “Federal İddialar Mahkemesi’ndeki davamız, İnsan İniş Sistemi tedarik süreciyle ilgili hala ele alınması gereken önemli güvenlik sorunlarını vurguladı. Blue Origin, Artemis programının başarısına derinden bağlı kalmaya devam ediyor ve ABD’nin Ay’a geri dönme hedefine ulaşmak için NASA ile çok sayıda sözleşmede geniş bir faaliyet tabanına sahibiz” açıklamasını yaptı.

MUSK TWITTER’A KOŞTU

Bezos, davaya Twitter’dan yanıt vererek SpaceX’e başarılar diledi ve şirketin hakimin kararını kabul edeceğini belirtti.

ABD Federal Alacaklar Mahkemesi, NASA’ya karşı açtığı davada Blue Origin aleyhine karar verdi. Böylelikle Blue Origin’in aylar süren hukuk mücadelesi de sona ermiş oldu.

SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’da kararla ilgili yorum yaptı. Musk, kararla ilgili bir haber paylaşımının altına 1995 tarihli “Judge Dredd” filminden bir meme ile yanıt verdi ve “Yargılandınız” dedi.

NASA’nın SpaceX ile Ay’a iniş projesi üzerindeki çalışması, dava incelenirken geçici olarak durduruldu, ancak CNBC’nin haberine göre çalışmalar, pazartesi günü yeniden başlayacak.

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