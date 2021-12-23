Herkese kutu gibi bir evde yaşadığını söyledi ama gizlice 12 milyon dolarlık bir malikânede yaşıyormuş

Elon Musk, tüm evlerini sattıktan sonra SpaceX kampüsü içerisinde 50.000 dolarlık kutu gibi bir evde yaşadığını söylemişti. Ancak Musk'ın, Austin'deki 12 milyon dolarlık bir malikânede gizlice yaşadığı iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, geçen yıl, ev sahibi olmayacağını ilan etmiş, Kaliforniya’daki dokuz malikanesini toplam 144 milyon dolara satmış ve Teksas’ta SpaceX tesislerine yakın 50 bin dolarlık 38 metrekarelik bir prefabrik eve geçmişti.

Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre Musk, geçtiğimiz yıl boyunca zamanının en azından bir kısmını PayPal kurucularından Ken Howery’nin sahip olduğu lüks sahil evinde geçirdi.

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Howery habere itiraz etti ve Journal’a şunları söyledi: “Elon benim evimde yaşamıyor, Güney Teksas’ta yaşıyor. Austin’e seyahat ederken ara sıra misafirim olarak evde kaldı.”

Journal’a göre ise Musk, gizlice zamanının çoğunu Howery’nin malikânesinde geçiriyor.

8.000 metrekarelik lüks malikâne, Colorado Nehri üzerinde, etrafı çevrili bir mahallede yer alıyor ve havuzu, jakuzisi ile öne çıkıyor. Uzmanlar, malikânenin en son 2018’de 12 milyon dolarlık satışla rekor kırdığını, şimdilerde ise şehrin gelişen emlak piyasasında değerini birkaç kat artırdığını söylüyor.

KUTU GİBİ EVDEN ÇABUK SIKILDI

Journal ayrıca Musk’ın, Tesla’nın şu anda merkezinin bulunduğu Austin’de gizli bir ev avına giriştiğini de bildirdi. Journal’a konuşan kaynaklar, Musk’ın birkaç evi şahsen gezdiğini de belirtti.

Wall Street Journal’ın haberine kadar Musk’ın 38 metrekarelik mütevazı bir evde yaşadığı düşünülüyordu. Hatta ünlü CEO 50 bin dolarlık evine geçmeden önce, geçen yıl tüm evlerini elden çıkarmıştı. Musk’ın elden çıkarttığı evlerden bazıları ise şu şekilde:

10911 Chalon Road’daki ev, haziran ayında 29.000.000 dolara satıldı. Evde altı yatak odası ve on bir banyo bulunuyor. Ayrıca ev; bir havuza, tenis kortuna ve muhteşem bir çevre düzenlemesine sahip. Musk, satın almadan önce iki yıllığına kiraladığı bu evde oğullarıyla birlikte yaşıyordu.

10930 Chalon Road’daki ev ekim ayında 7.000.000 dolara satıldı. 2016 yılında hayatını kaybeden Gene Wilder, otuz yılı aşkın bir süredir evde yaşıyordu. Evin beş yatak odası, beş banyosu ve arka bahçesinde lüks bir havuzu bulunuyordu. Musk, evi satın alırken evde herhangi bir değişiklik yapılmayacağına dair söz vermişti.

10947 Chalon Road’daki ev de aralık ayında 20.948.500 dolara satıldı. Ev, ağaçların ve yeşilliklerle kaplı duvarların arkasına gizlenmiş durumda.

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