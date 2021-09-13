Hollanda’dan Uber sürücülerini destekleyen karar

Hollanda mahkemesi Uber sürücülerinin bağımsız çalışanlar olmadığına, iş kanunu kapsamında çalışanlar olduğuna hükmetti. Mahkeme, sürücülerin ücret ve sosyal yan haklardan yararlanmaları gerektiğine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Amsterdam Bölge Mahkemesi Uber sürücülerinin bir taksi şirketinin çalışanları olduğunu ve sektördeki diğer çalışanlarla aynı maaş ve yardımların verilmesi gerektiğini savunan Hollanda Sendikalar Federasyonu’nun yanında yer aldı.

Uber, karara itiraz edeceğini söyledi.

50 BİN EURO PARA CEZASI

Mahkeme, Uber uygulaması aracılığıyla yolcu taşıyan sürücülerin taksi taşımacılığı için toplu iş sözleşmesi kapsamında olduğuna karar verdi. Kararda, Uber ile bu sürücüler arasındaki yasal ilişkinin, bir iş sözleşmesinin tüm özelliklerini taşıdığı belirtildi. Mahkeme, Uber sürücülerinin bazı durumlarda geri ödeme alma hakkına sahip olduğunu da söyledi.

Yargıçlar ayrıca taksi şoförleri için iş sözleşmesinin şartlarını yerine getirmediği için Uber’in 50.000 Euro para cezası ödemesine de hükmetti. Mart ayında Uber, Şubat ayında Yüksek Mahkeme davasını kaybettikten sonra 70.000’den fazla İngiliz sürücüsünün tümü için asgari ücret de dahil olmak üzere işçi haklarını iyileştireceğini söyledi.

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