İklim değişikliği ile ilgili endişe veren anket: Kimse değişmek istemiyor

ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın da dahil olduğu 10 ülkede yapılan bir araştırma insanların iklim değişikliğini durdurmak için gündelik yaşamında değişikliğe gitmeye sıcak bakmadığını gözler önüne serdi.

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Araştırma şirketi Kantar Public’in farklı bölgelerden 10 ülkede yaptığı anket sonuçları, insanların bireysel olarak küresel ısınmayla mücadele için alışkanlıklarını değiştirmek istemediğini gözler önüne serdi.

Geçen haftalarda Glasgow’da gerçekleşen İklim Zirvesi sonrasında uluslararası kamuoyunun dikkatini yönelttiği küresel iklim krizi ile ilgili yapılan anket çalışmasında çok az insanın iklim değişikliğini yavaşlatmak ya da durdurmak için alışkanlıklarından vazgeçeceği ortaya çıktı.

ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Singapur, Hollanda, İsveç İspanya, Polonya ve Yeni Zelanda’da yapılan anketi değerlendiren Kantar Public’in üst düzey direktörlerinden Emmanuel Riviere, “İnsanlar küresel iklim krizini en büyük doğal zorluk olarak görüyor. Hava kirliliği, atık yönetimi ve yeni hastalıkların önünde geliyor” dedi.

Ankete katılanların yüzde 36’sının alışkanlıklarını değiştirmeye hazır olduğunu söylediği ankete katılanların yüzde 46’sı ise, “Etki etmek için kişisel alışkanlıklarımı değiştirmeme gerçekten bir neden olmadığını düşünüyorum” dedi.

Almanya ve Hollanda’da alışkanlıklarını değiştirmek isteyenlerin oranı yüzde 44 ve yüzde 37’de kaldı.

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