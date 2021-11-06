İnsanlığın gizemli atalarının izlerine Güney Afrika’da rastlandı

Güney Afrika'daki bir mağaranın derinliklerinde bulunan bir çocuğa ait kafatası, insanlığın gizemli ataları hakkında yeni ipuçları sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Homo naledi adlı bir insan atası, yaklaşık 241.000 ila 335.000 yıl önce Güney Afrika’da yaşadı.

Antropologlar bir mağaranın derinliklerinde bir Homo naledi çocuğuna ait ilk kafatasını buldular.

Antropolog Marina Elliott ve Becca Peixotto, kendilerini dört yıl önce, yerin yaklaşık 300 metre altındaki dar bir tünelden geçerken buldular. Elliot ve Peixotto, Johannesburg yakınlarındaki bir mağara ağında antik insan kalıntıları arıyorlardı.

Yükselen Yıldız adı verilen mağara sisteminde tek bir kişinin sığabileceği bir kuyuda araştırmaya devam eden ikili, kireçtaşı bir rafta homo naledi çocuğuna ait dişler ve kafatası parçaları buldu.

YÜKSELEN YILDIZ SİSTEMİ’NDE KEŞFE DEVAM ETTİLER

Homo naledi, yaklaşık 250.000 yıl önce yaşamış gizemli bir insan atası. Araştırmacı Peixotto, son sekiz yılda Rising Star mağaralarında iki düzine naledi bireyinin kemiklerinin keşfedilmesine yardımcı olmuştu.

Diğer kalıntılar, yeni bulunan kafatasının yakınındaki bir odada bulunuyordu, ancak perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre, bu son keşif, şimdiye kadar bulunan ilk bebek naledi fosili olduğu için benzeri görülmemiş değerde. Elliott, Peixotto ve diğer 17 araştırmacının ortak yazdığı çalışmalardan biri, Yükselen Yıldız sisteminin keşfini detaylandırıyor.

Her iki çalışmanın da ortak yazarı olan Witwatersrand Üniversitesi’nden paleoantropolog Lee Berger, kafatasının uzmanlara, muhtemelen modern insanlarla birlikte yaşayan bu türün büyümesi ve gelişimi hakkında bilgi verebileceğini söyledi.

KAYIP OLAN DİYE ADLANDIRDILAR

Berger, çocuğun cesedinin muhtemelen kendi türünün üyeleri tarafından mağara tüneline getirildiğini söylüyor. Bu, çocuğun törensel olarak gömülmüş olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar çocuğa yerel Setswana dilinde “kayıp olan” anlamına gelen “letimela” kelimesinden esinlenerek “Leti” adını verdiler.

Ekip yakınlarda başka vücut parçası bulamadığından Leti’nin erkek mi kadın mı olduğunu belirleyemedi.

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