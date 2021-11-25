Instagram CEO’su çocukların güvenliği ile ilgili ifade vermeye hazırlanıyor

Instagram CEO'su Adam Mosseri, çocukların güvenliği ile ilgili Kongre önünde ilk defa ifade verecek. Mosseri'nin 6 Aralık haftası içinde ifade vermesi planlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Eski Facebook çalışanı Fances Haugen’un sızdırdığı bilgilerin yankısı devam ediyor. Şirket içinde yapılan bir araştırmada Instagram’ın çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinin ortaya çıkması Instagram ve ana şirket Meta için yoğun incelemeleri de beraberinde getirdi.

New York Times’ın haberine göre; Mosseri, Senatör Richard Blumenthal liderliğindeki bir alt komite duruşmasına katılacak. Mosseri de Instagram ve Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Kongre’nin önüne çıkacağını doğruladı.

Mosseri video eşliğinde paylaşımında şu satırlara yer verdi: “Şu anda gençleri çevrimiçi ortamda güvende tutmakla ilgili önemli bir tartışma var. Instagram’ın nasıl ortaya çıktığı hakkında çok düşündüm ve önümüzdeki haftalarda yapacağımız daha fazla çalışmayı paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

Belge The Wall Street Journal tarafından bildirildikten sonra, Sen. Blumenthal ve Sen. Marsha Blackburn, Facebook’un dahili araştırmasına yönelik bir soruşturma başlatacaklarını duyurdular.

Blumenthal, The Times’a Mosseri’nin Instagram’daki en iyi adam olduğunu ve tüm ulusun Instagram ve diğer teknoloji platformlarının bu son derece güçlü algoritmalarla çocuklara toksik içerik vererek neden bu kadar çok tehlike ve hasar yarattığını sorduğunu söyledi.

Blumenthal şunları ekledi: “Duruşma, platformları daha güvenli hale getirme üzerinde etkisi olabilecek yasalar geliştirmemize rehberlik etmede kritik öneme sahip olacak.”

2019’da şirket içinde yayınlanan sunumda araştırma sonuçlarından şu madde dikkat çekti: “Her üç genç kızdan biri için beden imajı sorunlarını daha da kötüleştiriyoruz.”

2019 Instagram genç ruh sağlığı araştırmasının ortaya çıktığı sırada şirket yaptığı açıklamada, “Bu araştırmanın yanındayız. Gençlerin mücadele edebileceği karmaşık ve zor sorunları anlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor ve tüm insanları bilgilendiriyor. Bu sorunları yaşayanlara yardımcı olmak için yaptığımız çalışmalar…” demişti.

Daha önce Facebook olan Instagram’ın ana şirketi Meta’nın bir sözcüsü The Times’a şunları söyledi: “Adam’ın Instagram’ın attığı önemli adımlar hakkında tanıklık etmesi için bir tarih bulmak için komiteyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.”

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