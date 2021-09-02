İnstagram çöktü mü? Instagram’da hikaye ekleme sorunu yaşanıyor

Instagram’da hikaye yükleme sorunu birçok kişi tarafından yaşanıyor. Dünya çapında yaşandığı anlaşılan sorunda dolayı, kullanıcılar Instagram profiline story yüklemede zorluk yaşıyor. Hikaye ekleme sorunu nedeniyle Instagram tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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“Instagram çöktü mü” sorusu son dakikaların en merak edilen konuların başında geliyor. Instagram hikayelerine erişemeyen çok sayıda kişi Instagram sorunuyla karşılaşıyor. Instagram Hikayelerine yeni resimler veya videolar yüklemeye çalışan kullanıcılar, “Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin” yazan bir hata mesajı alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, HİKAYE YÜKLENMİYOR MU?

Milyonlarca Instagram kullanıcısı bu sabah sosyal paylaşım sitesine giriş yapamaz hale geldi. Kesinti, hem iPhone hem de Android uygulamasındaki kullanıcıları etkiledi. Yaşanan sorun nedeniyle “story” adı verilen hikayeleri ekleyememe dışında bazı kullanıcılar yeni fotoğraflar dahi yükleyemiyor. Bununla birlikte, şikayetlerin büyük çoğunluğunun, yalnızca 24 saat boyunca kullanılabilen fotoğraf ve videolardan oluşan geçici slayt gösterileri olan Instagram hikayeleri üzerinde odaklandığı görülüyor.

Kısa sürede en çok konuşulan konuların arasında yer alamaya başlayan “İnstagram çöktü mü” sorusuna bir cevap aranılıyor. İnstagram’ın neden sorun yaşandığına dair bir bilgi bulunmazken sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.