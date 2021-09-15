iPhone 13 fiyat listesi: iPhone 13 fiyatı ne kadar?

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, dünyanın birçok yerinde milyonlarca kişi tarafından beklenen iPhone 13 serisini tanıttı. iPhone 13 fiyat listesi dudak uçuklattı. iPhone 13 fiyat olarak 14.999 lira civarından satılması bekleniyor.

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Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 13’ü tanıttı. iPhone 13 fiyatı şu şekilde; iPhone 13 mini 13.999, iPhone 13 14.999, iPhone 13 Pro 20.999 ve iPhone 13 Pro Max 22.999 liradan satışa çıkacak. Tanıtımda iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model görücüye çıkarken grafit, altın, gümüş, sierra mavisi renk seçeneklerinin olacağı açıklandı.

iPHONE 13 FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini fiyatı:

iPhone 13 Mini 128 GB: 10.999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB: 11.999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB: 13.999 TL

iPhone 13 fiyatı:

iPhone 13 128 GB: 11.999 TL

iPhone 13 256 GB: 12.999 TL

iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPhone 13 Pro fiyatı:

iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatı:

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22.999 TL

iPad Mini Fiyatı:

iPad Mini 64 GB: 5.799 TL

iPad Mini 256 GB: 7.499 TL

Apple Watch Series 7 fiyatı:

399 dolar (Tahmini Türkiye satış fiyatı 4 bin TL)

ESKİ TELEFONLARIN FİYATI DÜŞTÜ

Lansmanın sonunda iPhone 13’ten önceki telefonlarının yeni fiyatlarını paylaşan Apple, iPhone SE’nin 399, iPhone 11’in 499, iPhone 12’nin 599 dolardan satılacağını açıkladı.

iPhone 13 Pro Max:

Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi renklerinde satışa sunulan iPhone 13 Pro Max, Ceramic Shield ön yüzey Dokulu mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik tasarıma sahip.

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamayla satışa sunulan iPhone 13 Pro Max, 6.7 inç ekran özelliğini barındırıyor. ProMotion teknolojisine sahip olan yeni telefon, Super Retina XDR özelliği ile 6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED ve 458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlüğe sahip.

iPhone 13 Pro:

iPhone 13 Pro da tıpkı iPhone 13 Pro Max gibi Grafit, Altın, Gümüş, Sierra Mavisi renklerinde satışa sunuldu. iPhone 13 Pro ayrıca Ceramic Shield ön yüzey Dokulu mat cam arka yüzey ve paslanmaz çelik tasarıma sahip.

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamayla satışa sunulan iPhone 13 Pro, 6.1 inç ekran özelliğini barındırıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te ayrıca şu özellikler de bulunuyor:

120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi

HDR ekran

True Tone

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

1000 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone 13:

A15 işlemci ile kullanıcıya sunulan 6.1 inçlik iPhone 13, yüzde 50 daha hızlı işlemciye ve yüzde 30 daha hızlı grafik işlemcisine sahip.

Yeni 12 megapiksel kameraya sahip iPhone 13, yüzde 28 oranında daha parlak ekranla birlikte, “Cinematic Mode” üzerinden yeni ekran performansı sunacak., söz konusu özellikle çok daha iyi derinliğe sahip videolar çekmek mümkün olacak.

OLED XDR ekran ile kullanıcıları karşılayan iPhone 13, ikili kamera kurulumuyla birlikte yüzde 47 oranında geliştirilmiş bir deneyim sunacak.

iPhone 3 Mini:

iPhone 13 Mini'de 5.4 inçlik bir ekran boyutunu uygulayan Apple, cihazda yeni nesil A15 Bionic işlemcisine yer veriyor. iOS 15 ile sahibini karşılayacak olan iPhone 13 Mini, mmWave 5G desteğinin yanı sıra daha gelişmiş bir batarya ömrü sunuyor.

iPad Mini:

Yeni iPad Mini de ekranı küçülten Apple, 8.3 inçlik boyutuyla ve mor, pembe, sarı ve gri renk seçeneğiyle yeni cihazını piyasaya sürüyor. Touch ID özelliğine sahip olan iPad Mini önceki cihazlara nazaran yüzde 40 daha hızlı ve yüzde 80 oranında grafik performansı artışı sunuyor.

10 kat daha hızlı bir şarj deneyimi sunan USB C’de yeni özellikler arasında. Yeni iPad Mini’nin ABD satış fiyatı ise 499 dolar.

Apple Watch Series 7:

Yeni Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6'ya göre yüzde 20, Watch Series 3'e göreyse yüzde 50 daha büyük bir ekrana sahip. Apple’ın yeni akıllı saati hem büyük bir ekrandan mesaj okumaya hem de emoji kullanımıyla birlikte klavye kullanımına da olanak sağlıyor.

Yeni saatte yüzde 33 oranında batarya performansı da artırılmış durumda. Yeni Apple Watch Series 7’de 8 dakikalık bir şarj ile 8 saatlik bir kullanım imkanı sağlanıyor. Yeni saat 399 dolardan satışa sunuldu.