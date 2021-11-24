İtalya’dan Apple ve Amazon’a 225 milyon dolarlık ceza

İtalyan Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği kurallarını ihlal ederek Apple ve Beats markalı ürünlerin satışında rekabeti kısıtlayan işbirliği yaptıkları için Apple ve Amazon'a toplam 225 milyon dolardan fazla para cezası verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalyan Rekabet Kurumu salı günü yaptığı açıklamada, yaptıkları soruşturma kapsamında ABD teknoloji devleri arasındaki 2018 anlaşma hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ettiğini, Amazon’un satıcılara sınırlar getirdiğini belirtti.

Kurum, Apple’a 151.32 milyon dolar ve Amazon’a 77.29 milyon dolar para cezası verdi. Ayrıca, kısıtlamaları sona erdirmelerini ve bayilere ayrımcı olmayan bir şekilde erişim sağlamalarını emretti.

Karar karşısında hem Apple hem de Amazon temyize gideceklerini söyledi.

Amazon, “Önerilen para cezası orantısız ve haksız. İş modelimiz onların başarısına dayandığından, ICA’nın Amazon’un satıcıları mağazamızdan çıkararak fayda sağladığı yönündeki iddiasını reddediyoruz” dedi.

Apple ise İtalyan Rekabet Kurumu’na saygı duyduğunu ancak yanlış bir şey yapmadığına inandığını söyledi: “Orijinal olmayan ürünler daha düşük bir deneyim sunar ve genellikle tehlikeli olabilir. Müşterilerimizin orijinal ürünler satın almasını sağlamak için bayi ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve yalnızca orijinal Apple ürünlerinin satıldığından emin olmak için dünya çapında kolluk kuvvetleri, gümrük ve tüccarlarla çalışan özel uzman ekiplerimiz var.”

İlginizi Çekebilir Apple, doğrudan yedek parça satmaya başlayacak

İlginizi Çekebilir Apple'ın çalışanlarının çantalarını arama ısrarı 30 milyon dolara mal oldu