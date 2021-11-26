İzmirli genç bilim insanına Almanya’dan büyük ödül

İzmirli genç bilim insanı Dr. Onur Günlü, Almanya'da iki yılda bir düzenlenen Johann Philipp Reis Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödüle layık görülen ilk Türk olan Günlü, "Adeta bir parmak izi gibi kişiye ait kopyalanamayan bilgi teorimi geliştirdim" dedi.

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Telefonu Graham Bell'den yaklaşık 15 yıl önce keşfeden Johann Philipp Reis adına, 1986'dan beri verilen Johann Philip Reis Ödülü bu yıl İzmirli genç bilim insanı Dr. Onur Günlü’ye verildi. Günlü, bu ödüle layık görülen ilk Türk oldu. Günlü'ye verilen ödülün, iletişim ve haberleşme teknolojileri alanlarında, sıra dışı ve yenilikçi yayınları olan 40 yaş altı bilim insanlarına 2 yılda bir verildiği ifade edildi.

“KİŞİYE AİT KOPYALANAMAYAN BİLGİ TEORİMİ GELİŞTİRDİM”

Onur Günlü, yaptığı açıklamada, “Bu yüzyıl, dijital bir yüzyıl, hemen hemen her şeyimiz dijital platformlarla yürüyor. O halde bu alanın güvenliği kişisel olmalı diye düşünüyorum. Adeta bir parmak izi gibi kişiye ait kopyalanamayan bilgi teorimi geliştirdim” dedi.

Günlü ayrıca, “Kendim için şunu söyleyebilirim; akademik başarılar ne kadar büyük olursa olsun, elbet bir başlangıç noktası vardır. Bende bu coğrafyanın insanı olarak kendimi geliştirirken, yaşadığım şehirde doğru bilgiyi bulmaya çalıştım. Doğru eğitim, başarıya götüren doğru kararlar. Bazen bilgi sizi bulmaz, siz onu bulmak zorunda kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı. (İHA)