Japon milyarder uzay yolculuğunu tamamladı
Japon milyarder Yusaku Maezawa, 12 günlük uzay seyahatini tamamlayarak Dünya'ya döndü.
Japonya’nın en zengin isimlerinden biri olan milyarder Yusaku Maezawa’nın 12 günlük uzay yolculuğu sona erdi.
Japon uzay turisti, 2023’te Elon Musk’ın SpaceX’i ile Ay’a yapılması planlanan yolculuk öncesinde deneme uçuşu gerçekleştirmişti.
8 Aralık’ta Kazakistan’dan uzaya çıkan 46 yaşındaki milyarderin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 12 günlük uzay seyahatine yardımcısı Yozo Hirako ve Rus kozmonot Alexander Misurkin ile çıkan Maezawa, 2023 yılında SpaceX’in Ay yolculuğuna katılacak ilk yolcu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2019 yılında moda markası Zozo’yu SoftBank’a satan milyarder 2023 yolculuğu için yanına 8 kişi arıyordu. Maezawa, 2023’te gerçekleşecek yolculuk için başvuruları kabul ederken hem mülakat hem de sağlık testinden geçiriyor.