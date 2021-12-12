Jeff Bezos’a eleştiri yağmuru: Amazon’un deposunda 6 kişi hayatını kaybetti

Ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un CEO'su milyarder Jeff Bezos, şirketine ait Illinois'de yer alan bir deponun çatısının çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı Twitter mesajı ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

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ABD'yi cuma gecesi vuran kasırga sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti. Kentucky Valisi Andy Beshear, eyalette etkili olan kasırga nedeniyle gece boyunca 50’yi aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Can kaybının 100’e ulaşabileceğini belirten Vali Beshear, kasırganın eyalet tarihindeki en kötü kasırga olduğunu belirterek eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Ülkenin diğer eyaletlerini de vuran kasırgalar nedeniyle Illinois’de ise Amazon’a ait bir deponun çatısı çöktü ve depodaki işçilerin mahsur kaldığı belirtildi. Deponun çökmesi nedeniyle en az altı işçinin hayatını kaybettiği, onlarcasının ise kayıp olduğu bildirildi.

UZAYA GİDEN EKİBİ PAYLAŞTI

Depoda mahsur kalan işçilerden birinin eşi olan Sarah Bierman, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Onunla bu akşam saat 8’de konuştuk. Kamyonetini bırakmak için depoya dönüyordu. O zamandan beri ondan haber alamadım” dedi.

Amazon CEO’su Jeff Bezos ise Cuma gecesi şiddetli hava koşullarında meydana gelen ölümcül Amazon depo faciasına tepki vermeyi geciktirdiği için eleştiri yağmuruna tutuldu. En az 6 kişinin öldüğü olayın ardından Bezos, Blue Origin’in altı yolcuyu başarıyla uzay yolculuğunu tebrik eden bir mesaj yayınladı. Altı kişilik mürettebatın uzaya uçmadan önce gülümsediği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaşan Bezos, “Bu sabah eğitim merkezinde mutlu bir ekip…” notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

Birkaç saat sonra, Amazon’un kurucusu “Edwardsville’den gelen haberler trajik. Oradaki ekip arkadaşlarımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ve düşüncelerimiz ve dualarımız onların aileleri ve sevdikleriyle birlikte.” mesajını yayınladı.

Bezos, sözlerini, “Edwardsville’in tamamı, Amazon ekibinin kendilerini desteklemeye kararlı olduğunu ve bu kriz boyunca yanlarında olacağını bilmeli.” ifadeleriyle sürdürdü.

Amazon CEO’su osyal medyada, 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir mesaj yayınlamak yerine uzay yolculuğundan bahsettiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Bir Twitter kullancısı, “Kendinden utan JEFF BEZOS!!” yazarken bir diğeri de “Jeff Bezos, Amazon işçileri dün gece kasırgada hayatını kaybetti ancak o büyük karbon kirletici roketini nasıl patlattığını anlatıyor” dedi.

Kentucky’de bir gecede meydana gelen kasırga nedeniyle en az 100 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Kentucky Valisi Andy Beshear Cumartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında, aşırı hava koşullarından kaynaklanan ölümlerin nihayetinde artabileceğini vurguladı.

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