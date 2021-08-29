Mantar plastiğin yerini tutabilir mi: tüm detaylarıyla miselyum teknolojisi

Yıllardır hayatlarımızın neredeyse her alanında aktif rol alan plastiğin doğada uzun yıllar bozunamaması ve üretiminde açığa çıkan kötücül kimyasallar sebebiyle dünyaya verdiği zararlar bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Çevre odaklı üreticilerin çözüm arayışları devam ederken sektöre güçlü bir aday geldi: mantar bazlı ürünler.

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Miselyum nedir?

Nöral ağ yapısına benzeyen ve birçok maddeyi birbirine yapıştırma özelliğine sahip miselyum, mantar tarafından besin maddelerini sindirmek için kullanılır. Mantarların kendiliğinden ürettiği bu madde tahıl atıkları ile birleştiğinde ise bir zamk görevi görür. Miselin görünümünü kalın bir örümcek ağ dokusu gibi düşünebiliriz.







Peki miselyum ile neler üretiliyor?

Saksı, tek kullanımlık tabak-kaşık-bardak, spor malzemeleri, koltuk, abajur gibi çeşitli dekorasyon ürünleri, ses yalıtım malzemeleri, ürün koruma panelleri ve aslında aklımıza gelebilecek birçok ürün bu yöntem ile üretilebilir durumda. Üretmek istenen ürün, doğru kalıpta doğru malzemeler ve misel ile birleştirilip 7-10 gün arası bir bekleme dönemi sonrasında kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Asıl amaç doğada bozunması yıllar alan ürünler yerine doğaya bırakıldığında doğal ve kısa bir sürede çözünüp sıfır atık bırakacak ürünler üretmek olduğundan sadece doğal malzemelerle üretilen bu ürünler amacına fazlasıyla uyumlu denebilir.



©Ecovative



Mantar bazlı ürünler kullanmak sağlıklı mı?

Miselyum ile birleşmiş tahıl ürünleri son ürüne ulaştığında ürünün içinde aktif bir mantar maddesi kalmıyor. Dolayısıyla mantarın nem ile birleşip sağlıksız bakteriler üretme şansı sıfıra iniyor. Özetle çıkan son ürün elinizde ahşap ya da köpük strafor hissi verecek fakat özünde doğaya yüzde yüz zararsız bir yapıya sahip oluyor.

Bu ürünler ile işiniz bittiğinde neler oluyor?

Miselyum ürünlerini, çöpünüzü plastik, kağıt, pil ayırır gibi ayrıca bir ayırma işlemine ihtiyacınız olmadan direkt doğaya bırakabiliyorsunuz. Çünkü mantar ve tahıllar günler içinde toprağa hızlıca karışacak ve geride doğanın baş etmesi gereken hiçbir kalıntı bırakmıyor. Dünyada henüz bu üretimi yapan çok az firma bulunuyor fakat geliştirmeler devam ettikçe bu yöntem ile yatak, dolap gibi ürünlerin de üretilmesi muhtemel görünüyor.

Son zamanlarda kırmızı ete alternatif olarak istiridye mantarından aynı lezzette vegan et üretimi başladı. Yine vegan ürünleri destekleyen bir gelişme olarak miselyumdan hayvan derisi alternatifi de üretiliyor. Üretiminde hayvanlar kullanılan deri ayakkabı, çanta, cüzdan gibi ürünleri de doğadaki başka bir canlıyı sadece bu amaç için katletmeden üretmek şimdiden mümkün.

Gündelik hayatta bir kez kullandığınız birçok şeyin doğada yıllarca çözünmeden durması fikrinin acımasızlığını insanlık olarak yeni yeni fark ediyoruz. Umuyoruz ki dünyada attığımız her adımın nasıl bir karşılık bulduğunu düşünerek yaşayacağımız bir zamana girmişizdir. Geri dönüşebilen ürün kullanmak önemli bir adımken geri dönüşmesine gerek bile olmayan kullanışlı ürünlerle tanışmak oldukça umut verici. Umarız bu tip teknolojiler artarak varlık göstermeye, bizleri de bilinçlendirmeye devam ederler.

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