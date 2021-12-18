Mars’ta şaşırtıcı keşif

NASA'nın Mars gezgini Perseverance, gezegende yaşamın yapı taşları olan organik kimyasalların olduğuna dair kanıtlar buldu. Gezicinin arkasındaki ekip, keşfi çarşamba günü duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Perseverance, Kızıl Gezegen’in yüzeyindeki kayalarda karbon içeren organik kimyasallar keşfetti. Kimyasallar, Jezero Krateri yakınlarındaki kayalarda bulundu. Gezici, kayaların ön analizini yaptı ve bileşikleri keşfetti. Hatta Perseverance, aynı zamanda Dünya’ya bir örnek de gönderiyor. Böylece bilim insanları organik kimyasalların kökeni hakkında daha derin bir analiz yapabilecekler.

Bilim insanları bulunan izleri, insan yaşamını Mars’a taşıma arayışı için büyük bir keşif olarak değerlendirirken bunun Mars’ta bir zamanlar yaşamın var olduğuna dair kesin bir kanıt olmadığına da dikkat çekiyorlar. Karbon gibi organik kimyasallar biyolojik ve biyolojik olmayan yollarla üretilebildikleri için bilim insanlarının bileşiklerin kaynağını belirlemek için kayaları daha fazla analiz etmeleri gerekecek. Kayaları incelemek ayrıca Jezero Krateri hakkında daha fazla bilgi verecek.

Perseverance ekibinden Ken Farley keşifle ilgili yaptığı açıklamada, “Asla cevabı bulamayacağımız konusunda umutsuzluğa kapılmaya başlamıştım. Ama sonra cihazımız, Güney Séítah lakaplı bölgeden aşınmış bir kaya parçasına baktı ve her şey netleşti.”

Farley kayanın kristaller büyüdüğünde oluştuğunu ve daha sonra yavaş toplanan bir magmaya yerleştiğini söylüyor. Kalın bir lav gölü veya lav akışı gibi bir şey bunun olmasına izin vermiş olabilir. Farley, kayanın da birkaç kez sudan etkilendiğini söylüyor ve keşifle beraber, Mars hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerine dikkat çekiyor.

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