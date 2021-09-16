Milletvekillerinden Zuckerberg’e uyarı

ABD'de milletvekilleri, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i “çocuklar için Instagram” planlarından vazgeçmeye çağırıyor.

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Facebook’un başı Instagram ile dertte. Şirket, bir süredir görsel sosyal medya platformu Instagram’ın gençler ve çocuklar üzerindeki zararları üzerine incelemeler geçiriyor.

Son olarak Wall Street Journal’ın ortaya çıkardığı ve Facebook’un bizzat kendi yaptığı araştırma sonuçları da gündeme bomba gibi düştü. Gazete, Instagram içindeki araştırmacıların, fotoğraf paylaşım uygulamasının milyonlarca genç kullanıcısının hayatları üzerindeki etkisini incelediğini açıkladı. Araştırmacılar, özellikle genç kızların önemli bir yüzdesinin, uygulamanın kendi imajlarıyla ilgili zihinsel sağlık sorunlarından sorumlu olduğuna inandığı sonucuna vardı.

BEDEN İMAJI SORUNU YARATIYOR

Araştırmacılar, Facebook’un iç iletişiminde kullanılan ve Wall Street Journal tarafından elde edilen bir slaytta, “Her üç genç kızdan biri için beden imajı sorunlarını daha da kötüleştiriyoruz” diye yazdı.

Bir slayda göre de genç kızların yüzde 32’si, uygulamanın vücutları hakkında kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu söylüyor.

Gazete, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 22 milyon gencin Instagram’ı günlük olarak kullandığını belirtiyor.

KÂR ELDE ETMEYİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTUYOR

Gelişmeler üzerine milletvekilleri Mark Zuckerberg’e bir mektup yönlendirerek çocuklar için açmayı düşündüğü Instagram planını iptal etmesini istedi.

Milletvekilleri, “Çocuklar ve gençler, çevrimiçi ortamda savunmasızlar ve bu bulgular, Instagram’ın gençlerin refahı için önemli tehditler oluşturan bir uygulama olarak net ve yıkıcı bir resmini çiziyor” dedi.

Senato Ticaret Komitesi üyeleri, Facebook’un her ne pahasına olursa olsun kâr yaklaşımını çocukların ve gençlerin sağlıklarının üzerine koyduğunu söyleyerek, Facebook’un kendisini sorumlu tutmaktan aciz olduğunu söyledi.

Kongre ile iş birliğini memnuniyetle karşıladığını iddia eden Facebook ise verilerinin tescilli olduğunu söyleyerek araştırmayı milletvekillerine sunmayı reddetti.

Milletvekilleri, “Instagram’ın genç kullanıcılar üzerindeki etkisiyle ilgili Facebook yanıltıcı ve açık kanıtlarını örten kaçamak cevaplar verdi” dedi.

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEDEF ALIYORSUNUZ

Instagram’ın zararları hakkında yazılan, Massachusetts’ten Senatör Ed Markey Florida ve Massachusetts’ten Kathy Castor ve Lori Trahan tarafından imzalanan ve Zuckerberg’e ithaf edilen mektupta şu satırlara yer veriliyor:

“İnternet ve özellikle sosyal medya, çocukların ve gençlerin yaşamlarına giderek daha fazla yerleştiğinden, şirketinizin genç kullanıcıları koruma yükümlülüğünü yerine getirmemeye devam etmesinden ve henüz yeni platformlar başlatma planlarını durdurma taahhüdünde bulunmamasından derin endişe duyuyoruz. Çocukları ve gençleri hedef alıyorsunuz.”

Milletvekillerinin mektubunda ayrıca Zuckerberg’e, Instagram’ın neden olduğu psikolojik zararlarla ilgili araştırmayı kişisel olarak gözden geçirip geçirmediği gibi sorular da soruldu.

BuzzFeed News mart ayında Facebook’un 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik bir Instagram sürümü oluşturmayı planladığını açıklamıştı. Instagram’ın başkanı Adam Mosseri de şirketin bu fikri araştırdığını doğruladı. Facebook’un neredeyse tüm kârı, kullanıcılarının çevrimiçi alışkanlıklarını analiz eden hedefli reklamlardan kaynaklanıyor.

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