Mont Blanc eriyor: Bir metre kısaldı

Avrupa'nın en yüksek ikinci zirvesi Mont Blanc'ın küresel ısınmayla birlikte eridiği ve buna bağlı olarak kısaldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa-İtalya sınırında yer alan ve Avrupa’nın en yüksek ikinci zirvesi olarak bilinen Mont Blanc, küresel iklim krizi sebebiyle küçülmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte dağın buzul zirvesinin erimeye başladığı ve 2017 yılındaki son ölçümden beri yaklaşık bir metre kısaldığı açıklandı.

Alplerin zirvesinde yer alan Mont Blanc’ın şu an 4807 metre yüksekliğinde olduğu belirtilirken, 2017 yılındaki ölçümde dağın yüksekliğinin 4.808 metre olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

2001 yılından beri dağın yüksekliği ölçülürken ortalama olarak 12 santimetrelik bir kısalma meydana geldiği belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mont Blanc yamacındaki Saint-Gervais-les-Bains kasabasından yetkililer, “Şimdi bu verileri incelemek iklim uzmanları, buzul uzmanları ve diğer bilim insanlarının görevi” açıklamasını yaptı.

Bölgenin en önemli dağlarından olan Mont Blanc’ın 2007 yılında yapılan ölçümde yüksekliği 4.810 metre olarak kayıtlara geçmişti.

Şu an Avrupa’nın en yüksek dağı Rusya’daki Elbruz Dağı.

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