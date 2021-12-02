MS 79’daki yanardağ patlamasını araştırdılar: “Hiroşima bombası gibi”

Arkeologlar, Pompeii'ye yakın bir Roma kasabasındaki patlamayı 2. Dünya Savaşı atom bombasının atılmasına benzetiyor.

Sozcu.com.tr

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Bir İtalyan arkeolog, MS 79’da Vezüv Yanardağı’nın Herculaneum’daki (Pompeii’ye yakın antik Roma sahil kasabası) üzerindeki etkisini, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon şehri Hiroşima’ya atılan atom bombasına benzetti.

Vezüv tarafından üretilen 400C ila 500C arasında olduğuna inanılan piroklastik dalganın ısısının, Herculaneum kurbanlarını anında yaktığı düşünülüyor.

Herculaneum koruma projesinde arkeolog olan Domenico Camardo, “Buradaki kurbanların kalıntıları Hiroşima’dakilere benzer bir durumda bulundu. Korku ve trajediyi gerçekten görüyorsunuz” dedi.

KALINTILAR İNCELEMEYE ALINDI

Camardo, ekim ayında antik kentin plajı olacak yerde bulunan bir Vezüv kurbanının kısmen parçalanmış kalıntıları çarşamba günü basına gösterilirken konuştu. Arkeologlar, 40 ila 45 yaşları arasında olduğu düşünülen adamın, patlamadan kaçmaya çalışırken denizden sadece birkaç adım ötede öldüğüne inanıyorlar. Adam, uzmanların söylediğine göre, içinden demir ya da bronz bir yüzüğün çıktığı tahta bir kutu içeren küçük bir deri çantayı tutuyor gibi.

Kalıntıları laboratuvara taşıdıktan sonra analiz eden ekip arasında yer alan Nunzia Laino, “Muhtemelen hazineleriyle kaçıyordu. İnsan kalıntılarıyla birlikte bulunan nesneler belirli bir karmaşıklığa sahip. Kumaş artıkları da var, bu yüzden çalışmalar yapılmadan önce dikkatlice çıkarılması gerekecek” dedi.

1980’lerde ve 90’larda yapılan kazılar, deniz yoluyla kurtarılmayı beklerken sığındıklarına inanılan tekne barakalarında yığılmış 300’den fazla kurbanın iyi korunmuş iskeletlerini ortaya çıkardı.

Camardo, Vezüv’ün patlamasının Herculaneum’u Pompeii’den farklı bir şekilde vurduğunu söyledi: “Pompeii, onu üç veya dört metre gömen bir kül ve lapillus yağmuru tarafından yok edildi. Bunun yerine, Herculaneum ilk önce 400 derecenin üzerinde bir sıcaklıktaki piroklastik bulut tarafından yok edildi. Ağaçları, sakinleri ve diğer yaşam biçimlerini yaktı.”

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