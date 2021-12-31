MSB: 56’ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını ve toplam ATAK helikopter sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, “Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56'ncı ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.