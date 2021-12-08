NASA, asteroitlere karşı savaşta yeni silahı tanıttı

Bir asteroidin dinozorları silmesinin üzerinden 66 milyon yıl geçti ve astronomlar tedirgin olmaya başladı. Son birkaç ayda, Eyfel Kulesi, Empire State Binası ve Büyük Giza Piramidi kadar büyük uzay kayalarının, Dünya'ya yakın geçmesi NASA'yı da harekete geçirdi.

Sozcu.com.tr

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NASA bir süredir dinozorları Dünya üzerinden silen asteroit gibi bir asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali üzerinde çalışıyor. Uzay ajansı, felaket etkilerini simüle ettikten ve uzay aracıyla asteroitleri çarpıştırdıktan sonra, pazartesi günü şimdiye kadarki en tuhaf silahını açıkladı: Bir algoritma.

Sentry-II adlı sistem, Dünya’ya yakın asteroitlerin (NEA) oluşturduğu tehditleri değerlendirecek.

Bir basın açıklamasında NASA, sistemin bilinen tüm NEA’lar için potansiyel etkileri hızla değerlendirebileceğini söyledi. Yazılım, 2002’den beri kullanımda olan orijinal Sentry’nin bir yükseltmesi. Sistemin ilk versiyonunda birkaç eksiklik vardı. Sistem yerçekiminin bir asteroidin yörüngesini nasıl şekillendirdiğini doğru bir şekilde modellemesine rağmen, yerçekimi olmayan kuvvetleri entegre edemedi.

Ayrıca, hareketleri gezegenimizin yerçekimi tarafından düzensiz bir şekilde saptırıldığından, Dünya’ya aşırı derecede yaklaşan asteroitleri tahmin etmekte zorlanabilir. Sentry-II, bu sorunların üstesinden gelmek için oluşturuldu.

TÜM OLASILIKLARI HESAPLIYOR

Asteroit etkilerini tahmin etmenin önemli bir yönü belirsizliği modellemek. Yeni yazılım farklı bir yaklaşım uyguluyor. İlk önce kayanın yörüngesinin belirsizlik bölgesi boyunca binlerce rastgele noktasını modelliyor. Algoritma daha sonra bu alandaki olası tüm yörüngeleri değerlendiriyor. Yani; Sentry-II, varsayımsal selefinin gözden kaçırmış olabileceği düşük olasılıklı etki senaryolarını değerlendirebiliyor.

Her iki sistemde de çalışan NASA’dan Steve Chesley, “Sentry-II, çok çeşitli senaryolar için küçük etki olasılıkları bulma konusunda harika bir ilerleme” dedi.

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