NASA astronotları Dünya’nın, birbirinden etkileyici fotoğraflarını yayınladılar

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, bu hafta çektikleri Dünya'nın birbirinden etkileyici fotoğraflarını yayınladılar. Özellikle Thomas Pesquet'in çektiği fotoğrafa sosyal medyada beğeni yağdı.

Sozcu.com.tr

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NASA, uzaydaki araştırmalarına devam ederken Dünya hakkında edindiği bilgileri ve gezegenimize ait görüntüleri paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak üç astronotundan gelen fotoğrafları yayınlayan uzay ajansı, uzay meraklılarının ilgisini çekti.

Son zamanların en iyi uzay fotoğrafçılarından biri olarak adından söz ettiren Thomas Pesquet’in fotoğrafı sosyal medyada da yüzlerce beğeni aldı. Pesquet, bu hafta başında uzay istasyonu Avustralya’nın üzerinden 402 km yükseklikten geçerken görüntüyü yakaladı.

Ardından, NASA astronotu Megan McArthur Golden Gate Köprüsü’nün de yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Son olarak, NASA astronotu Shane Kimbrough’dan gerçeküstü bir görüntü geldi. Kimbrough bir ABD tarım arazisi parçasını fotoğraflıyor.

Benzer bir görüntüyü; Pesquet, bu yılın başlarında uzay istasyonu Suudi Arabistan’ın üzerinden geçtiğinde de yakalamıştı.

Astronotlar, ISS’de geçirdikleri zamanların çoğunda bilimsel deneyler yapmak veya başka görevler üzerinde çalışmakla meşguller ve bu nedenle, ellerinde bir kamerayla pencereden dışarıyı izlemek için yalnızca sınırlı fırsatlara sahip olsalar da üç astronot da bu zamanı iyi değerlendiriyor.

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