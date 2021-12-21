NASA, Jüpiter’in uydusunun sesini yayınladı

NASA'nın uzay aracı Juno, Jüpiter'in uydusu Ganymede'in 50 saniyelik bir sesli klibini yayınladı. İlginç ses kaydı için 32 yörüngeden toplanan veriler kullanıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA, ekim ayında Mars’ın sesini yayınladıktan sonra bu defa da yeni bir video yayınlıyor. San Antonio’daki Güneybatı Araştırma Enstitüsü’nden Juno Baş Araştırmacısı Scott Bolton, NASA’nın Juno misyonundan 50 saniyelik bir ses parçası yayınladı.

Bolton’un, Phys.org’a verdiği demeçte, “Bu ses, Juno yirmi yıldan uzun bir süredir ilk kez Ganymede’nin yanından geçerken sanki birlikte gidiyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayacak kadar vahşi. Yakından dinlerseniz, Ganymede’in manyetosferinde farklı bir bölgeye girişi temsil eden kaydın orta noktasında daha yüksek frekanslardaki ani değişimi duyabilirsiniz” dedi.

Juno, Jüpiter’in manyetosferinden kaynaklanan elektrik ve manyetik radyo dalgalarını ayarlayan bir Waves enstrümanına sahip. Araştırmacılar da aracın verilerini topladı ve ardından duyulabilir bir ses parçasına dönüştürmek için frekansını değiştirdi.

Geçen temmuz ayında, Güneş Sistemindeki gezegenlerden gelen verileri analiz eden araştırmacılar, Jüpiter’in bulutlarının teorik olarak yaşamı desteklemek için gerekli su aktivitesine sahip olduğunu keşfetmişlerdi. Ancak araştırmacılar yayınlanan seslerin yaşama dair bir kanıt olabileceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar.

İlginizi Çekebilir NASA'nın Güneş ile ilk teması gerçekleşti

İlginizi Çekebilir SpaceX merkezinde, 132 Covid vakası bildirildi