NASA, Mars’ta yaşayacak gönüllüler arıyor

NASA, gelecek yıllarda astronotları Mars'a götürmeye hazırlanırken, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki eğitip bir yıl boyunca Mars benzeri bir ortamda yaşamaya gönderecek 4 kişiyi arıyor.

TAYFUN HOPALI / ABD

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Seçilen gönüllülere maddi ödeme yapılacak, ancak aile ve arkadaşlarla sınırlı temasları olacak. Ayrıca Mars benzeri simülasyon ortamında yaşamı seçerlerse alıştıkları yiyecek içecekler ve dünyadaki konforu bulamayacakları belirtiliyor.

Seçilen 4 kişi 1.700 metrekarelik yaşam alanı olan Mars Dune Alpha’da bir yıl boyunca kalmak zorunda olacak.

NASA, dörder kişilik üç ayrı grubu Mars'a göndermeyi planlıyor. İlk dört kişi gelecek yıl sonbaharda gidecek.

YÜKSEK LİSANSI OLAN SEÇİLECEK

Konu ile ilgili bilgi veren bilim insanı Grace Douglas, “İnsanların nasıl performans gösterdiğini anlamak istiyoruz. Mars'ın gerçekçi durumlarına bakıyoruz” dedi.

Bir bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi veya pilot deneyimi olanlar tercih edilecek. Başvuru sahiplerinin 30 ile 55 yaş arası Amerikan vatandaşı olması, fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunları olmaması gerekiyor.