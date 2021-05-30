NASA, Samanyolu galaksisinden yeni bir görüntü paylaştı

Samanyolu’nun bu yeni görüntüsü, Chandra Gözlemevi ve diğer gözlemevlerinden yapılan önceki araştırmalara dayanıyor. Panoramada, farklı X-ışını enerjilerini temsil eden turuncu, yeşil, mavi ve mor bölgeler yer alıyor.

Paylaşılan görüntüde; Samanyolu’nun kalbindeki kara delik Sagittarius A* da dahil olmak üzere Samanyolu’nun dikkate değer özellikleri bir arada bulunuyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nin astronomi bölümünden Daniel Wang, “Toz ve gaz tarafından gizlendiği için kendi galaksimizin merkezini incelemek zor. Bununla birlikte, araştırmacılar görünür ışık yerine X-ışınıyla gözlemleyen Chandra’yı kullanarak, tabiri caizse sisi kesebildiler” dedi.

Daniel Wang aynı zamanda galaksinin merkezinde süpernovaların, kara deliklerin ve nötron yıldızlarının olduğu şiddetli veya enerjik bir ekosistem bulunduğunu da söyledi.

Fotoğraf, son 20 yılda 370 gözlemden derlenerek oluşturuldu.

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