NASA’dan heyecan yaratan keşif: Samanyolu’nun dışında potansiyel gezegen

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin dışında, Dünya'dan 28 milyon ışık yılı uzaklıkta bir gezegen adayının keşfedilmiş olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Chandra X-Ray Teleskobu’yla heyecan yaratan bir keşfe imza attı.

Uzmanlar, Samanyolu Galaksisi’nin dışında, Dünya’dan 28 milyon ışık yılı uzaklıkta bir gezegen keşfetmiş olabileceklerini açıkladı. Girdap Gökadası’ndaki olası gezegen adayının Satürn büyüklüğünde olduğu belirtildi. Çalışmaya ait 44 sayfalık rapor Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.

BAŞKA GALAKSİLER KEŞFETME İMKANI



Çalışmanın başında yer alan Rosanne Di Stefano, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “X-Ray ile potansiyel gezegen adaylarını ararken, yeni bir arena açmaya çalışıyoruz. Bu strateji diğer galaksileri keşfetmeye imkan tanıyabilir” dedi.

Di Stefano, M51-1 adı verilen potansiyel gezegenle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kanıtlanması için daha fazla gözlem yapılması gerektiğini söyledi.