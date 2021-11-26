NASA’dan James Webb Uzay Teleskobu için erteleme kararı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, James Webb Uzay Teleskobu’nun fırlatılış tarihini erteledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu’yla ilgili çalışmalara ilişkin kritik bir karar aldı.

NASA, daha önce 18 Aralık olarak açıklanan teleskobun fırlatma tarihinin ertelendiğini duyurdu. Erteleme sebebinin, Fransız Guyanası’nda bulunan fırlatma tesisindeki bir arızadan meydana geldiği belirtiliyor.

NASA, teleskop için yeni fırlatma tarihinin 22 Aralık olacağını açıkladı.