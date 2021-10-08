NASA’dan Salda Gölü paylaşımı: Mars milyarlarca yıl önce böyleydi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir Salda Gölü paylaşımı yaptı. NASA paylaşımında, "Bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor" denildi.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne yer verildi.

Mars’ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? başlığıyla paylaşılan gönderide şu ifadeler kullanıldı:

“Bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Kızıl Gezegen’in milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye’deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Sudaki mineralleri ve tortuları hapseden mikroplar tarafından zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarından bazılarını sağlıyor. Bilim insanları, Dünya’daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars’ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi tespit edebileceklerini umuyorlar ifadelerine yer verildi.