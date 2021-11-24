Öğretmenler Günü için Google’dan Doodle’lı kutlama

Öğretmenler Günü, Google tarafından bugüne özel Doodle olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Dünyanın birçok ülkesine de kutlanan ancak tarihinde farklılık gösterilen Öğretmenler Günü, Türkiye’de Atatürk’ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği tarihte kutlanıyor.

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Özel günleri Doodle olarak kullanıcıların karşısına getirmeyi alışkanlık haline gelen Google, 2021 Öğretmenler Günü’nü de unutmadı. Milyonlarca kullanıcı Google’ın anasayfasında yer alan tasarıma tıklayarak Öğretmenler Günü ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.

GOOGLE'DAN ANLAMLI DOODLE

Özel günlere ana sayfasında yer veren Google, Öğretmenler Günü için Doodle hazırlayarak hem onların önemini vurguladı hem de yurdumuzda kutlanan anlamlı güne ortak oldu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.