Okulun ilk günü Google’da doodle oldu

Okulun ilk günü yeni eğitim dönemi başladı. Google da öğrenciler ve veliler için önemli günü doodle ile kutladı. Her yıl Eylül ayında açılan okullar bu yıl 6 Eylül Pazartesi gününe denk geldi. İşte Google'ın okulun ilk günü doodle'ı ve MEB tarafından yayınlanan yeni yıl okul takvimi...

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Özel günleri yayınladığı Doodle’larla anan Google, okulun ilk gününü de unutmadı. Milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde uyanarak gittiği okullarında yeni eğitim döneminin ilk günü 6 Eylül Pazartesi günü başladı.

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak