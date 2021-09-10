Önce zorunlu izne çıkardı ardında da kovdu, Apple’da sular durulmuyor

Irkçılık, ayrımcılık ve tacizle suçlanan Apple'dan yeni bir atak geldi. Şirketi suçlayan kıdemli mühendislerden Ashley Gjøvik önce zorunlu izne çıkarıldı, ardından da gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıp işten çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Ashley Gjøvik, geçen ay ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na taciz ve yıldırma iddiasıyla Apple’a dava açan iki çalışandan biri. Gjøvik gibi pek çok çalışan şikayeti, Apple’da geçen ay #AppleToo hashtag’i altında ortaya çıkan çalışan aktivizmini takip ediyor.

Şikayetler karşısında ise Apple Gjøvik’i önce zorunlu izne çıkardı. Sosyal medyada da destek alan kıdemli Apple çalışanı bu hafta şirketten kovulduğunu öğrendi.

Apple Gjøvik’i neden işten çıkardığını açıkladığı mektupta, kıdemli mühendislik programı yöneticisini ürünle ilgili gizli bilgileri ifşa etmekle suçladı.

Apple’ı kamuoyu önünde bir yöneticinin tacizini görmezden gelmek ve onu düşmanca çalışma koşullarına maruz bırakmakla suçlayan Gjøvik, telefonla yaptığı açıklamada, ifşa etmekle suçlandığı gizli bilgiler hakkında hiçbir ayrıntı bilmediğini söyledi.

Gjøvik yapığı açıklamada; “Apple, küçüklüğümden beri en sevdiğim şirket oldu. Onlar için çalışmak benim hayalimdi. Korkunç bir deneyim yaşamama rağmen, gerçekten iyi bir iş çıkarmış gibi hissediyorum. Bana bu şekilde davranmaları ihanet gibi geliyor” dedi.

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