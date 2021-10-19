Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Orionid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Orionid meteor yağmuru her yıl yaklaşık 2 Ekim ile 7 Kasım arasında gerçekleşiyor ancak 20 -21 Ekim’de yoğun olarak gözlemlenebilecek. Orionid meteor yağmurunda en fazla sayıda meteoru genellikle şafaktan birkaç saat önce yani gece 1 ile 4 arasında görülebiliyor.

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Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen göktaşı yağmuru 20 – 21 Ekim’de gerçekleşecek. Şehir ışıklarından uzak, hava koşullarının uygun olduğu, açık havada gece boyunca saatte 20 göktaşı görmek mümkün olacak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

‘Orion meteor yağmuru’ olarak da bilinen meteor yağmuru 20 -21 Ekim'de izlenebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orion meteor yağmuru, Türkiye’de de gözlemlenebilecek ancak şehir ışıklarından uzak, açık havada görülmesi daha mümkün olacak. Gece yarısından sonra 1 ila 4 arasında gözle daha rahat görülebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru, daha çok Halley Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen Comet 1P/Halley’den gelir. Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen bu ünlü kuyruklu yıldız her 75 ila 76 yılda bir Dünya’nın yanından geçer ve buzlu kuyruklu yıldız güneşin etrafında dönerken arkasında bir kuyruklu yıldız kırıntısı izi bırakır. Yılın belirli zamanlarında, Dünya’nın güneş etrafındaki yörüngesi enkazla kesişir.