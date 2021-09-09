Oyun süreleri kısıtlanmıştı… Çin firmaları görüşmeye çağırdı

Çin hükümeti, 18 yaş altındakilere bilgisayar ve konsol oyunlarında saat sınırı getirmesinin ardından bu kuralların uygulandığından emin olmak için oyun firmalarını görüşmeye çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Pekin yönetiminin geçtiğimiz hafta getirdiği düzenlemeyle 18 yaşın altındakilerin haftada üç saatten fazla bilgisayar ve konsol oyunu oynamaları yasaklanmıştı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada yeni getirilen kuralları “yetersiz” şekilde uyguladığı tespit edilen şirketlere ciddi yaptırımlar getirileceği ifade edilirken, şirketlerin uygunsuz bir biçimde rekabet etmek yerine inovasyona yönelmelerinin daha doğru olacağı belirtildi.

Hükümet ayrıca araç paylaşım uygulamaları sektöründe yaşanan yasa dışı faaliyetlerin önüne geçileceğini açıkladı.