Paypal’dan sosyal medya uygulamasına 45 milyar dolarlık teklif

Dijital ödeme şirketi PayPal, popüler sosyal medya uygulamalarından Pinterest'i almak için harekete geçti. Paypal'ın teklif ettiği rakamın 45 milyar dolar olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Venmo, Xoom, Zettle, Honey gibi çeşitli sektörlerden şirketi bünyesinde bulunduran dijital ödeme şirketi PayPal, popüler sosyal medya uygulaması Pinterest’i satın almak için kolları sıvadı. Reuters’in haberine göre PayPal, Pinterest’e 45 milyar dolar teklif etti.

Pinterest’i satın almanın PayPal’a e-ticaret büyümesinde daha fazlasını yakalamasına ve reklam geliri yoluyla gelirini çeşitlendirmesine olanak sağlayacağı konuşulurken; iki şirket yetkilileri de satın alma teklifiyle ilgili açıklama yapmadı.

Satın alma söylentileriyle birlikte Pinterest hisseleri 62.60 doların üzerini gördü.

TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİNİ 5 YIL ÖNCE DURDURDU

ABD merkezli, dijital ödeme şirketi PayPal, lisans başvurusunun reddedilmesi üzerine 2016’da Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu.

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