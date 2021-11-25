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Pfizer’ın Covid-19 aşısının gizli formülü çalındı

BioNTech ile corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer'ın formülünün çalındığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
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Pfizer’ın Covid-19 aşısının gizli formülü çalındı

Dünyanın önde gelen ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinden Pfizer’ın BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının formülünün çalındığı ortaya çıktı.

Pfizer, ABD’de “eski çalışanı olacak” Chun Xiao Li isimli çalışanına bir dava açtı. Şirketin gizli bilgilerini ve araştırma sonuçlarını çalmakla suçlanan Li’nin 12 binden fazla dosyayı çaldığı belirtildi.

Bloomberg’in aktardığı haberde mahkeme kayıtlarında belgeler arasında aşı çalışmaları, operasyonel hedefler yeni ilaçlar için geliştirme planlarının yer aldığı aktarıldı. Pfizer, Li’nin Xencor isimli şirkete gitme hazırlığı içerisinde olduğunu ve Pfizer’ın durumu fark etmesinden sonra şirkete başka bir dizüstü bilgisayar verdiğini öne sürdü.
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