Pompei’de günlük yaşamı gözler önüne seren “köle odası” ortaya çıktı

İtalya'da milattan sonra 74'te meydana gelen yanardağ patlaması sonrasında yok olan Pompei'de incelemelere devam eden arkeologlar yeni bulgulara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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İtalyan arkeologlar ve bilim insanları ülkenin en önemli tarih miraslarından Pompei’de yapılan incelemeler sonucunda yeni bulgulara ulaştı.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini yaptığı açıklamada, “Antik Pompei’de gündelik yaşamın nasıl olduğuna dair önemli bir keşif yapıldı. O dönemde yaşamları hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz bir sınıf hakkında yeni bilgilere eriştik” dedi.

Arkeologlar, Pompei’deki bir villanın altında o dönem yaşayan kölelerin kaldığı odaları keşfetti. Çok iyi korunmuş olan odada üç adet ahşaptan yapılma yatak, amfora, seramik sürahi ve lazımlık bulunuyor.

Roma kanunları çerçevesince köleler bir eşya olarak tanımlanırken yasal olarak bir kişilikleri yoktu. Kültür bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, odada iki adet 1.7 metre uzunluğunda ve bir adet de 1.4 metre uzunluğunda yatak bulunduğu belirtilirken bu odada bir “köle ailesinin” yaşadığına dair bulgular olduğunun da altı çizildi.

16 metrekarelik odadaki duvarların en üstünde ufak bir pencere olduğu ve ayrıca odanın bir depolama alanı olarak da kullanıldığı kaydedildi.

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