Rekabet kızıştı: Amazon’un bulut yöneticisi Microsoft’a geçti

Amazon'un bulut yöneticisi Charlie Bell, kurumsal başkan yardımcısı olarak Microsoft'a geçti.

Sozcu.com.tr

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Amazon ve Microsoft arasındaki rekabet biraz daha kızıştı. Son olarak Amazon’un deneyimli yöneticilerinden birini transfer eden Microsoft, sektörde rakibinin önüne geçmek çalışmalara devam ediyor.

Amazon, tüm Amazon’u yönetmek için AWS (Amazon Web Services) CEO’su Andy Jassy’yi seçtiğinde Bell, AWS’nin başına geçmeye aday olarak kabul ediliyordu. Ancak Amazon ve Microsoft arasındaki rekabetin bir uzantısı olarak 15 yıldır Amazon’da görev alan Bell Microsoft’a geçti. Bell’in Microsoft’taki görev tanımı henüz belli değil.

Amazon, daha önce rakip şirketlere giden çalışanlarına karşı davalar açmıştı. Ancak Bell ile ilgili planları hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

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